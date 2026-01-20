Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ο Τζολάκης με δύο μεγάλες επεμβάσεις κράτησε το προβάδισμα
Ο Ολυμπιακός είχε ιδανικό ξεκίνημα στο Φάληρο με τον Κοστίνια στο 2' με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι να γράφει το 1-0 για τους ερυθρόλευκους.
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν στη συνέχεια είχε δύο καλές στιγμές, όμως ο Τζολάκης ήταν εκεί για να κρατήσει το 1-0 για τον Ολυμπιακό.
Αρχικά στο 10' μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κουάνσα έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή και ο Έλληνας γκολκίπερ του Ολυμπιακού είχε απάντηση.
Έπειτα στο 16' ο Τζολάκης ξανά είπε «όχι» από κοντινό δυνατό σουτ του Βάθκεθ από πλάγια θέση αποκρούοντας με τον ώμο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.