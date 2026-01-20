Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ο Τζολάκης με δύο μεγάλες επεμβάσεις κράτησε το προβάδισμα

Δημήτρης Τομαράς
Μεγάλες αποκρούσεις του Τζολάκη κόντρα στη Λεβερκούζεν

Μετά το γκολ του Κοστίνια, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης με δύο αποκρούσεις κράτησε το 1-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός είχε ιδανικό ξεκίνημα στο Φάληρο με τον Κοστίνια στο 2' με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι να γράφει το 1-0 για τους ερυθρόλευκους.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν στη συνέχεια είχε δύο καλές στιγμές, όμως ο Τζολάκης ήταν εκεί για να κρατήσει το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Αρχικά στο 10' μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κουάνσα έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή και ο Έλληνας γκολκίπερ του Ολυμπιακού είχε απάντηση.

Έπειτα στο 16' ο Τζολάκης ξανά είπε «όχι» από κοντινό δυνατό σουτ του Βάθκεθ από πλάγια θέση αποκρούοντας με τον ώμο.

@Photo credits: eurokinissi
     

