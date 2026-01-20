Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό: Πάρε-βάλε πάσα του Βινίσιους και 2-0 με Μπαπέ
Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκλείδωσε με υπέροχο συνδυασμό την άμυνα της Μονακό στο 26΄, με τον Βινίσιους να δίνει έτοιμο γκολ στον Μπαπέ για το 2-0.
Έκρυψε τη μπάλα η Ρεάλ και την εμφάνισε στα δίχτυα της Μονακό με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαπέ. Αφού ο Καμαβινγκά με όμορφο τρικ απελευθέρωσε τη μπάλα για τον Γκιουλέρ, εκείνος με τρομερή κάθετη ξεκλείδωσε τη γαλλική άμυνα για να βρει τον Βινίσιους στην πλάτη της. Κι ο τελευταίος έδωσε έτοιμο γκολ στον Κιλιάν Μπαπέ που σκόραρε ξανά απέναντι στην πρώην του ομάδα στο 26΄για το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.