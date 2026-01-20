Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκλείδωσε με υπέροχο συνδυασμό την άμυνα της Μονακό στο 26΄, με τον Βινίσιους να δίνει έτοιμο γκολ στον Μπαπέ για το 2-0.

Έκρυψε τη μπάλα η Ρεάλ και την εμφάνισε στα δίχτυα της Μονακό με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαπέ. Αφού ο Καμαβινγκά με όμορφο τρικ απελευθέρωσε τη μπάλα για τον Γκιουλέρ, εκείνος με τρομερή κάθετη ξεκλείδωσε τη γαλλική άμυνα για να βρει τον Βινίσιους στην πλάτη της. Κι ο τελευταίος έδωσε έτοιμο γκολ στον Κιλιάν Μπαπέ που σκόραρε ξανά απέναντι στην πρώην του ομάδα στο 26΄για το 2-0.