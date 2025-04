Ο clutch Τζέριαν Γκραντ ήταν εκείνος που υπέγραψε τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αναντολού Εφές στο φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα στον δρόμο για το Άμπου Ντάμπι, επιστρέφοντας από την... κόλαση στο «καυτό» ΟΑΚΑ, για να νικήσει με 87-83 την Αναντολού Εφές στο Game 1 των playoffs της EuroLeague.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν πραγματικά... μαγικός με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και χωρίς κανένα λάθος, όμως ο clutch Τζέριαν Γκραντ τον συμπλήρωσε ιδανικά υπογράφοντας την πρώτη νίκη των «πράσινων» στη σειρά.

Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε από τα 6.75 30.6″ πριν από το τέλος της αναμέτρησης για να κάνει το 85-80 και ουσιαστικά να τελειώσει το ματς.

That DAGGER by @JerianGrant was something else... 😮‍💨🗡️☘️ pic.twitter.com/C3GvVbpLi6