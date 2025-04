Ολυμπιακός για την έρευνα με τα views των social media: «Κάποιος έκανε κοπάνα από τα Μαθηματικά»

Ο Ολυμπιακός, μέσω ενός ποστ στα social media, σχολίασε με χιούμορ τα λάθος νούμερα που εμφανίζονται σε έρευνα που φέρετε να έδωσε η Euroleague σχετικά με τα views στους λογαριασμούς των ομάδων.

Μια έρευνα που φέρεται να προέρχεται από την Euroleague, τοποθετεί τον Ολυμπιακό στην 17η θέση των views στα social media, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να σχολιάζει με χιούμορ και με ντοκουμέντα τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, τα συνολικά views από όλες τις σελίδες του Ολυμπιακού στα social media απαριθμούνταν στα μόλις 3.2 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός όμως, παρέθεσε τα νούμερα από μόλις δύο βίντεο (την υποδοχή του Εβαν Φουρνιέ και την ανακοίνωση του Σάσα Βεζένκοβ), με τις προβολές τους να ξεπερνούν το νούμερο που αναφέρεται παραπάνω.

Ο Ολυμπιακός πόσταρε την πρόσθεση των συνολικών views των δύο αυτών βίντεο (2.785.103 + 2.091.712 = 4.876.815) και στη συνέχεια σχολίασε με μπόλικη δόση χιούμορ πως «Για να δούμε. Έχουμε 3.2 εκατομμύρια προβολές στα social media, αλλά μόλις δύο βίντεο μας στο Instagram έχουν 4.876.815. Ουπς! Κάποιος έκανε κοπάνα από τα μαθηματικά και μετά αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει το κομπιουτεράκι».

Let’s see… we have in total 3.2 million views on social media, but only two videos on Instagram have 4,876,815 ! 🤯



Oops! Someone played hooky in Mathematics class and then refused to use the calculator!!! 🤭



Happy Easter everyone! 🐣#OlympiacosBC pic.twitter.com/Sc9oXwD01n