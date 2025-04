Οι Τζέριαν Γκραντ και Χούαντσο Ερνανγκόμεθ είχαν τον δικό τους τρόπο για να σχολιάσουν το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στην Euroleague.

Όπως έγινε γνωστό ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της Euroleague για τη σεζόν 2024-25 και σχολιάστηκε... αναλόγως από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Αν και ήταν βασικός υποψήφιος ο Τζέριαν Γκραντ δεν μπόρεσε να φτάσει στην κατάκτηση της εν λόγω διάκρισης. Και μάλιστα για δεύτερη σερί σεζόν. Μόνο που φέτος ήταν από τους υποψήφιους και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Οι «bad boys» (όπως αποκαλούνται) και κολλητοί φίλοι προχώρησαν σε σχετικές αναρτήσεις για το αποτέλεσμα του καλύτερου αμυντικού της σεζόν. Ουσιαστικά εξέφρασαν εμμέσως πλην σαφώς την αντίθετη άποψη για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Δείτε τα ποσταρίσματά τους.

😂😂😂 this how I’m looking at the euroleague coaches after those votes. https://t.co/PoVtG40Lmz