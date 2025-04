Η τελευταία αγωνιστική της EuroLeague μπορεί να μην ολοκληρώθηκε ακόμα, όμως το τοπίο γύρω από την πρώτη θέση της βαθμολογίας ξεκαθάρισε για τα καλά με τον Ολυμπιακό να την κάνει δική του και όπως είναι γνωστό την ακολουθεί μια... κατάρα.

Η EuroLeague φέτος έχει βαλθεί να καθηλώσει τους απανταχού μπασκετόφιλους και το έχει καταφέρει και με το παραπάνω. Μία πραγματική «μάχη» γίνεται σε κάθε θέση της πρώτης 10άδας, ώστε την τελευταία στιγμή να κριθεί η τελική κατάταξη.

Μπορεί το πλεονέκτημα έδρας να το είχαν κατοχυρώσει από νωρίτερα ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και ο Παναθηναϊκός και στη συνέχεια και η Μονακό, ωστόσο ακόμη και η πρώτη θέση δεν είχε ξεκαθαρίσει. Μετά τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Μπάγερν με τη Φενέρμπαχτσε αυτό δεν ισχύει πια. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του και επικράτησε της Μακάμπι με 99-93 για να κάνει δική του την πρωτιά.

Η πρώτη θέση ανήκει κι επίσημα, λοιπόν, στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και το θέμα που προκύπτει είναι πως τη θέση αυτή την ακολουθηθεί και μία... «κατάρα». Από τη σεζόν 2016-17 που το φορμάτ του θεσμού είναι στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, καμία ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο, δεν έχει καταφέρει να κάνει δικό της το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague.

Οι ιστορίες με όλες τις κατάρες της πρώτης θέσης

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη σεζόν 2016-17 μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να ήταν η πρωτοπόρος στη regular season, όμως ο τίτλος πήγε στα χέρια της πέμπτης στη βαθμολογία, Φενέρμπαχτσε. Οι Μαδριλένοι είχαν καταφέρει να προκριθούν στο Final Four της Κωνσταντινούπολης, όμως έχασαν στον ημιτελικό από τους Τούρκους πρωταθλητές με 84-75 και στο παιχνίδι της τρίτης θέσης ηττήθηκαν ξανά από την ΤΣΣΚΑ αυτή τη φορά με 70-94.

Η επόμενη χρονιά βρήκε τη ρωσική ομάδα να τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια, αυτή τη φορά η πέμπτη Ρεάλ ήταν εκείνη που έκανε δικό της το 10ο τρόπαιο της ιστορίας της στο Final Four του Βελιγραδίου. Η ΤΣΣΚΑ μάλιστα ηττήθηκε στον ημιτελικό από τους Ισπανούς με 83-92 και στο αδιάφορο ματς τρίτης θέσης έχασε πάλι με 77-79 από τη Ζαλγκίρις.

Η κατάρα συνεχίστηκε και τη σεζόν 2018-19, όπου η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε ήταν η ομάδα που δεν κατάφερε να φτάσει στον τίτλο. Αυτό γιατί τον έκανε δικό της η ΤΣΣΚΑ που ήταν δεύτερη. Η Φενέρ ηττήθηκε στον ημιτελικό από την Αναντολού Εφές με 73-92 και στο παιχνίδι της 3ης θέσης από τη Ρεάλ με 75-94.

Η σεζόν 2019-20 δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί εξαιτίας της πανδημίας με πρώτη στην κατάταξη να είναι η Αναντολού Εφές. Η επόμενη (και η μεθεπόμενη) ήταν ξεκάθαρα η χρονιά της τουρκικής ομάδας, η οποία μπορεί να βρέθηκε τρίτη στη regular season, όμως έκανε δικό της το τρόπαιο αψηφώντας την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Οι δυο τους μάλιστα συναντήθηκαν και στον τελικό όπου η Καταλανοί ηττήθηκαν με 81-86.

Back to back κατακτήσεις είχε το μενού για την Εφές που το τρόπαιο βρέθηκε και πάλι στα χέρια της και την επόμενη χρονιά (2021-22), παρά την έκτη θέση στην οποία τερμάτισε πριν την τελική φάση. Πρώτη ήταν ξανά η... άτυχη Μπαρτσελόνα που ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Ρεάλ με 83-86, αλλά στο παιχνίδι της τρίτης θέσης νίκησε τον Ολυμπιακό με 84-74.

Η σεζόν 2022-23 ήταν εκείνη που ο Ολυμπιακός βρέθηκε πιο κοντά από ποτέ στο να κατακτήσει για τέταρτη φορά το τρόπαιο της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ολοκληρώσει την κανονική περίοδο ούσα πρώτη στη βαθμολογία και στον τελικό του Final Four του Κάουνας αντιμετώπισε την τρίτη Ρεάλ Μαδρίτης and the rest is history. Ποιος να ξεχάσει το καλάθι του Σέρχιο Γιουλ πάνω από τον Μουστάφα Φαλ για το τελικο 78-79 που στέρησε τον τίτλο από τους «ερυθρόλευκους» και τον χάρισε στους Ισπανούς για 11η φορά;

Η κατάρα συνεχίστηκε και πέρυσι όπου η χρονιά σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Ευρώπης, όταν κι έραψε το έβδομο αστέρι στη φανέλα του στο Final Four του Βερολίνου. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε τερματίσει δεύτερη και αντιμετώπισε στον τελικό την πρώτη Ρεάλ την οποία έριξε στο... καναβάτσο επικρατώντας με 80-95.