Πρίντεζης: Επίσημα το κλειστό του Αγίου Δημητρίου πήρε το όνομά του
Την ύψιστη τιμή γνώρισε ο Γιώργος Πρίντεζης από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου καθώς το κλειστό της πόλης πήρε και επίσημα το όνομά του.
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και δη σε μια λαμπρή τελετή, έγιναν τα αποκαλυπτήρια για την μετονομασία του γηπέδου.
Ο Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης ήταν εκείνος που έκανε την ανακοίνωση για την ονομασία του κλειστού σε «Γιώργος Πρίντεζης», με τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα να είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου .
