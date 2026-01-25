Αγγελόπουλοι: «Διαμάντι ο Πρίντεζης, ανοικτή η πόρτα του Ολυμπιακού για εκείνον»

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στην εκδήλωση για την ονομασία του κλειστού του Αγίου Δημητρίου σε «Γιώργος Πρίντεζης» και μίλησαν για τον πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού.

Το κλειστό του Αγίου Δημήτριου θα ονομάζεται από εδώ και στο εξής «Γιώργος Πρίντεζης», με τον ίδιο να ευχαριστεί τους αδερφούς Αγγελόπουλος στον λόγο που έβγαλε και τους προέδρους της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να εξηγούν μεταξύ άλλων ότι είναι ανοικτή η πόρτα του Ολυμπιακού για εκείνον.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος είναι ένας αθλητής πρότυπο, ένας άνθρωπος διαμάντι. Ξεκίνησε από εδώ, ήρθε στον Ολυμπιακό και ξεπέρασε τα όνειρα του. Το να παίρνεις Ευρωλίγκα με buzzer beater, μάλλον ξεπερνάει τα όνειρα κάθε ανθρώπου. Ειδικά και αν είσαι φίλαθλος και οπαδός και αγαπάς αυτήν την ομάδα. Είναι ένα παράδειγμα για την ίδια τη γενιά. Όπως είπε και ο ίδιος, ο αθλητισμός έχει και χαρές, έχει και λύπες. Δεν μετράνε μόνο οι τίτλοι και οι κατακτήσεις. Αυτά μένουν. Για τους αθλητές και για όλους μας, είμαστε και στα δύσκολα. Δεν είναι μόνο νίκες και πανηγύρια ο αθλητισμός. Το είπε, το εκφράζει, νομίζω του αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι άξιος και του αξίζουν τα καλύτερα.»

Όσο για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό; «Φυσικά μιλάμε μαζί του και ακούμε και τη γνώμη του και τις απόψεις του την οποία σεβόμαστε πάρα πολύ. Σήμερα δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι. Δεδομένα η πόρτα του Ολυμπιακού είναι ανοικτή για τον Γιώργο αλλά προέχει να ζήσουμε τη στιγμή. Είναι μια ιστορική στιγμή. Τόσο νέος και ένα γυμναστήριο παίρνει το όνομα του.»

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε από τη πλευρά του: «Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στον Δήμο Αγίου Δημητρίου για την τιμή που έκανε στον Γιώργο. Είναι τεράστια τιμή το κλειστό γυμναστήριο που ξεκίνησε ο Γιώργος να παίρνει το όνομα του. Όπως είπε ο Γιώργος, αυτά που σε δένουν μ’ έναν άνθρωπο δεν είναι μόνο οι επιτυχίες. Περάσαμε και αποτυχίες. Και από χρόνια που δεν πήραμε τίτλους. Και ο Γιώργος ήταν στον Ολυμπιακό. Το ήθος του είναι μοναδικό, είναι αυθεντικός. Πάντα έτσι ήταν. Και μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός γηπέδου σε σχέση μαζί μας και είμαστε εδώ για να τον τιμήσουμε.»

Για το τι θα έχει να θυμάται αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά: «Αγωνιστικά εκτός από το πεταχτάρι, πάντα είχα τη λαχτάρα να δω τις κινήσεις που έκανε με πλάτη. Όταν έπαιζε με πλάτη ήταν από τα καλύτερα τεσσάρια της Ευρώπης και τους έβαζε μέσα στα καλάθια. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Εξωαγωνιστικά ήταν ένας αγώνας στο ΟΑΚΑ, όταν είχε χάσει τον πατέρα μου και ήμασταν μαζί με τον Γιώργο αγκαλιά στον πάγκο. Νομίζω είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι αν δεν κάνω λάθος. Είναι αγωνιστικό, αλλά ο Γιώργος δεν έπαιζε. Ήμασταν μαζί αγκαλιά σε μια στιγμή λίγες ημέρες αφού είχε χάσει τον πατέρα του. Αυτό θα θυμάμαι.»