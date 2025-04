Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την ήττα με 75-83 από την Μπαρτσελόνα για την 33η αγωνιστική της EuroLeague και πλέον ο Ολυμπιακός έχει νέα ευκαιρία για να πατήσει ξανά κορυφή.

Σε ένα δραματικό παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε ακόμα και με 15 πόντους διαφορά, αλλά είδε την Μπαρτσελόνα να κάνει σπουδαία αντεπίθεση και να φτάνει στο διπλό μέσα στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 75-83 για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 22-11 και πλέον ο Ολυμπιακός έχει νέα ευκαιρία για να πατήσει ξανά κορυφή στην βαθμολογική κατάταξη. Αποφασιστικό βήμα εξάδας για τους Καταλανούς που ανεβαίνουν στο 19-14.

Οι Καταλανοί μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 0-5 και 8-10 στα πρώτα λεπτά, βρίσκοντας ρυθμό ιδίως από την περιφέρεια και έχοντας σε καλή κατάσταση τον Τόμας Σατοράνσκι. Ωστόσο, οι Τούρκοι αντέδρασαν με μπροστάρη τον Χέις Ντέιβις και ανέκτησαν το προβάδισμα με 19-16 στο 8', με την πρώτη περίοδο να λήγει στο 23-21.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έχτισε άμεσα μια υπέρ της διαφορά και με συνεχόμενα τρίποντα από Χέις Ντέιβις και Γκούντουριτς, έκανε το 31-23 στο 12'. Πάντερ και Ερνανγκόμεθ ανέβασαν στροφές και προσπάθησαν να συμμαζέψουν τη διαφορά, με τον Πάρα να μειώνει στους τέσσερις (35-31 στο 15'). Ο Μπάλντουιν το πήρε προσωπικά και με επτά σερί πόντους έφερε το προβάδισμα σε διψήφια επίπεδα (42-31 στο 16'). Ο Πάρκερ προσπάθησε να δώσει κάποιες επιθετικές λύσεις στην Μπάρτσα, όμως Χολ και Σανλί έκαναν τη ζημιά για το 50-39 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

