Τα εκπληκτικά πράγματα που έκανε ο Τι Τζέι Σορτς στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκο, του έδωσαν το βραβείο του MVP της 32ης αγωνιστικής.

Η Παρί κατάφερε να... αλώσει το ΟΑΚΑ στην 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τη σπουδαία εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς. Ο γκαρντ της Παρί έκανε μυθικά πράγματα και έχασε για ένα ριμπάουντ το triple double.

Εμφάνιση που τον ανέδειξε MVP της αγωνιστικής. Ο Σορτς έκλεισε την αναμέτρηση με 20 πόντους, έχοντας 6/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 14 ασίστ και 9 ριμπάουντ, μαζί με ένα κλέψιμο.

Η εμφάνισή του συγκέντρωσε 36 στο σύστημα αξιολόγησης και ο Σορτς πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής για 4η φορά στη σεζόν.

TJ Shorts is built different!🫡



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/Pnru4cIhEq