O Ναν μοίρασε και ο Γκέιμπριελ κάρφωσε εντυπωσιακά για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μακάμπι.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν πολύ όμορφο pick n roll κόντρα στη Μακάμπι. Ο Ναν πάσαρε και ο Γκέιμπριελ τελείωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση για το σύνολο του Αταμάν. Φοβερή φάση για τον ψηλό των πράσινων.

Δείτε τη φάση

PAO pick and roll action on display ☘️@WenyenGabriel goes UP for a dunk after a great feed from @nunnbetter_ 😤✈️#FlighTime | @TurkishAirlines pic.twitter.com/xHAihRjAc3