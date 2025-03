Δεν θα πέφτει καρφίτσα στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την 31η αγωνιστική καθώς ανακοινώθηκε sold out.

Μόλις λίγη ώρα μετά την ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τα μόλις 100 διαθέσιμα εισιτήρια, ήρθε και η ανακοίνωση του sold out.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού «εξαφάνισαν» σε χρόνο dt τα εναπομείναντα εισιτήρια για την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και θα γεμίσουν ασφυκτικά το ΣΕΦ.

Μάλιστα αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο sold out από τους φίλους του Ολυμπιακού μετά την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα την περασμένη εβδομάδα.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

🎟️ Τα back to back SOLD OUT συνεχίζονται! Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση (27/03, 21.15) με την Μονακό ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ!



🙏🏽 Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη συμπαράστασή σας!



✊🏽 TOGETHER WE FIGHT#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/f4f1T9xk64