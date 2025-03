Η Μπάγερν Μονάχου θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Όσκαρ Ντα Σίλβα, καθώς ο Γερμανός φόργουορντ χειρουργήθηκε και θα απουσιάσει από τα παρκέ.

Μετά τον Ντέβιν Μπούκερ, άλλο ένα σημαντικό... κορμί για την Μπάγερν Μονάχου τέθηκε νοκ άουτ.

Ο λόγος για τον Γερμανό φόργουορντ των Βαυαρών, Όσκαρ Ντα Σίλβα ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου με επιτυχία, ωστόσο θα χρειαστεί να απουσιάσει για απροσδιόριστο αριθμό εβδομάδων, στερώντας από την ομάδα του Μονάχου μια πολύτιμη λύση.

Ο Ντα Σίλβα φέτος με την Μπάγερν έχει αγωνιστεί σε 25 αγώνες (5 ως βασικός), έχοντας κατά μέσο όρο 4,8 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ και 0,5 κλεψίματα εκτελώντας με 65% από το δίποντο και 32% από το τρίποντο.

Η ανάρτηση της Μπάγερν

«Ο Όσκαρ υπέστη κάκωση έσω συνδέσμου στο δεξί γόνατο και υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο αυτήν την Τετάρτη. Θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες. Περαστικά Όσκαρ».

🚨 Injury Update: Oscar suffered a medial ligament injury in his right knee and underwent successful surgery in Munich this Wednesday. He will be out for the coming weeks. Get well soon, Oscar! 🙏



🇩🇪 https://t.co/JV5AIG8FDG

🇬🇧 https://t.co/cN3Qfcd0eE#FCBB || 📷 Pahnke pic.twitter.com/Vy0UiW7okE