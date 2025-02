Η Αναντολού Εφές δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να κάμψει την αντίσταση της Άλμπα Βερολίνου, επικρατώντας με 98-73 για την 27η αγωνιστική της EuroLeague παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα.

Στο 13-14 και την 12η θέση της βαθμολογικής κατάταξης ανέβηκε η τουρκική ομάδα, απέχοντας μία ανάσα από την πρώτη δεκάδα, την ώρα που ο σύλλογος του Βερολίνου έμεινε στο 4-23 και την τελευταία θέση, όντας μακριά από τον... προτελευταίο.

