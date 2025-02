Η Άλμπα Βερολίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού σέντερ Ρόμπερτ Μπέικερ

Η Άλμπα Βερολίνου προχώρησε στην ανακοίνωση και την παρουσίαση του Αμερικανού 28χρονου σέντερ, Ρόμπερτ Μπέικερ, τον οποίο απέκτησε στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου στη Euroleague μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μέχρι πρότινος ο αθλητικός σέντερ ύψους 2,11 αγωνιζόταν στη θυγατρική ομάδα των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ νωρίτερα είχε περάσει μεταξύ άλλων και από τη θυγατρική ομάδα των Σακραμέντο Κινγκς.

Welcome to ALBA, Robert Baker II! 💛💙



Der 26-jährige Big Man wechselt von den @OsceolaMagic nach Berlin und hat bei uns einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterzeichnet. ✍️



Can't wait to see your magic on the court, Bake! 🪄



🔗 Alle Infos: https://t.co/4FM6UbSAjg pic.twitter.com/iIJIeVodNk