Βίντα, Γιόβιτς, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς εμφανίστηκαν στη SUNEL Arena και αποθεώθηκαν από τον κόσμο.

H AEK ενωμένη σαν μια γροθιά. H ποδοσφαιρική ΑΕΚ βρίσκεται στη SUNEL Arena για να δει από κοντά την Βασίλισσα στο κρίσιμο ματς με την Άλμπα στο BCL.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν εκείνος που μπήκε πρώτος στο γήπεδο και εισέπραξε ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο της ΑΕΚ που βρίσκεται στις κερκίδες. Μαζί του και ο Χαβιέ Ριμπάλτα (διευθυντής ποδοσφαίρου), ενώ λίγο αργότερα έφτασαν Πέτρος Μάνταλος και Σταύρος Πήλιος που αποθεώθηκαν και εκείνοι. Ο αρχηγός της Ένωσης πολιορκήθηκε από τον κόσμο των κιτρινόμαυρων.

Λίγα λεπτά αργότερα έκαναν την εμφάνιση τους οι Βίντα, Μουκουντί με μπασκετική φανέλα, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς. Ειδικά για τον Κροατή αμυντικό έγινε χαμός, με τον κόσμο να φωνάζει το «Βίντα, Βίντα, Βίντα» που ακούγεται και στην Opap Arena.

Δείτε το video του Gazzetta