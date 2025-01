Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς το... πήρε πάνω του και με τον τρόπο του θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα στην εξέδρα της «Belgrade Arena» λίγο πριν από τις βολές του Νέντοβιτς.

Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Βελιγραδίου απέναντι στην Παρτίζαν με 73-71 ύστερα από δύο βολές του Νεμάνια Νέντοβιτς στο ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος. Νωρίτερα και αφού είχε καταλογιστεί το φάουλ στον Στέρλινγκ Μπράουν, οι φίλοι των γηπεδούχων άρχισαν να πετούν εξοργισμένοι αντικείμενα στο παρκέ.

Αμέσως και με μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο πρώτος που πήγε στη πλευρά τους και ζητούσε από τους οπαδούς να σταματήσουν τη ρίψη των αντικειμένων.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

The tension was high, but Coach Obradović’s leadership brought it back down—calming the crowd and keeping everyone in control! 💯🔥 pic.twitter.com/NmqwcZcg7L