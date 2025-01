Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Παρτίζαν με σκορ 73-71 και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι του Βελιγραδίου έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Φίλιπ Πετρούσεφ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους.

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να επικρατήσει της Παρτίζαν στη μεγάλο ντέρμπι της Σερβίας με σκορ 73-71, βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ του σε 14-10.

Το παιχνίδι κρίθηκε μετά από τις εύστοχες βολές του Νέντοβιτς 1 δευτερόλεπτο πριν τη ληξη, οι οποίες διαμόρφωσαν και το τελικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, ενώ για τους «ασπρόμαυρους που υποχώρησαν στο 12-12 , ξεχώρισε ο Κάρλικ Τζόουνς που πέτυχε 20 πόντους αντίστοιχα.

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκαν για τρίτη φορά φέτος, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague και Ματίας Λεσόρ παρόντος.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετή νευρικότητα και από τις δύο πλευράς, όμως παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρήκαν πιο γρήγορα τα πατήματα τους στο παρκέ.

Με κύριο εκφραστή των επιθέσεων τους τον Τζοέλ Μπολομπόι οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 21-18, τη στιγμή που ο κόσμος της Παρτίζαν δεν σταματούσε δευτερόλεπτο να στηρίζει την ομάδα του.

Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκαν με πιο δυνατό παλμό, αξιοποιώντας και την ώθηση της κερκίδας τους, όμως το τρίτο φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς στα μέσα του δεκαλέπτου, ήρθε για να «αναστατώσει» τον ασπρόμαυρο πάγκο.

Ωστόσο με πρωταγωνιστές τους Ντέιβις, Τζόουνς και Μπράουν η Παρτίζαν κατάφερε να διατηρήσει ένα μικρό μομέντουμ το οποίο όμως ανακόπηκε από κάποιες μικρό-εντάσεις ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Ακολούθησε ένα επιμέρους 9-2 υπέρ του Ερυθρού, πριν τελικά ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 42-37 υπέρ των τυπικά φιλοξενούμενων.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο ανταλλάζοντας καλάθια, όμως τα 4 φάουλ των Στέρλινγκ Μπράουν και Ταϊρίκ Τζόουνς δεν επέτρεπαν στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ηρεμήσει, όχι βέβαια ότι το συνηθίζει.

Σύντομα όμως το τρίτο δεκάλεπτο μετατράπηκε σε... παράσταση του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος με απανωτά καλάθια, κατάφερε να επαναφέρει την Παρτίζαν σε θέση οδηγού με σκορ 51-49, στο πρώτο προβάδισμα των «ασπρόμαυρων» μετά από αυτό στα μέσα της δεύτερης περιόδου με σκορ 35-33.

Τα «αίματα άρχισαν να ανάβουν», με τον Ερυθρό εν το μεταξύ να βρίσκει περισσότερους πρωταγωνιστές συγκριτικά με τη «μοναξιά» του Τζόουνς στο «στρατόπεδο» της Παρτίζαν και να μπαίνει στην τελική ευθεία του αγώνα με προβάδισμα 55-53.

Στην τελευταία και καθοριστική περίοδο κυριολεκτικά έπεφταν κορμιά. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπολου κατάφερε αρκετές φορές να αποσπαστεί ακόμα και με έξι πόντους, όμως η Παρτίζαν συνεχώς έριχνε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της, καταφέρνοντας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να ισοφαρίσει.

Όσο πλησίαζε η ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η ένταση κορυφωνόταν, με τον Ερυθρό να μαζεύει παράλληλα το ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά το άλλο.

Στα 80 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποσύρθηκε με 5 φάουλ, ενώ το ματς ήταν 71-70 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.

Ακολούθησε μια εύστοχη βολή του Κάρλικ Τζόουνς, πριν τελικά ο Νεμάνια Νέντοβιτς κρίνει το μεγάλο ντέρμπι μετά από φάουλ που κέρδισε πάνω στο τρίποντο από τον Μπόνγκα που «έφαγε» την προσποίηση του Σέρβου, ευστοχώντας στις δύο από τις τρεις βολές δίνοντας τη σπουδαία νίκη στον Ερυθρό Αστέρα με σκορ 73-71.

Στο 14-10 ανέβηκε πλέον η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλο, ενώ στον αντίποδα η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 12-12.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 37-42, 53-55, 71-73

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Στο τέλος, όπου ο Νέντοβιτς, ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη κέρδισε τρεις βολές ενώ το ματς ήταν ισόπαλο, ευστοχώντας στις 2 από τις 3 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Παρτίζαν είχε επικρατήσει με 89-77.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ EUROLEAGUE: Η Παρτίζαν την ερχόμενη Τετάρτη (5/2) φιλοξενείται από την Μπολόνια, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας την προσεχή Τρίτη (4/2) θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν.