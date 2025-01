Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε το Βελιγράδι και αποθεώθηκε από τους φίλους της Παρτίζαν όταν έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ πάνω σε βοηθητικό ποδήλατο.

Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί τον μεγάλο άτυχο της φετινής χρονιάς μετά τον σοβαρό του τραυματισμό.

Συγκεκριμένα βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας και στο περιθώριο βρήκε την ευκαιρία να μεταβεί στο Βελιγράδι προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση μεταξύ της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα.

Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ, οι οπαδοί της πρώην ομάδας του ξεσήκωσαν την «Belgrade Arena» και τον αποθέωσαν σ' ένα μοναδικό standing ovation.

Δείτε τα σχετικά βίντεο

MATHIAS LESSORT in attendance 📍🇷🇸



He is not missing the derby! @ThiasLsf pic.twitter.com/XwmukYuZ0g