Παναθηναϊκός «Μαθαίνουμε μαζί και μένουμε δυνατοί»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το μήνυμα για την επόμενη μέρα, αναφέροντας πως η ομάδα μένει δυνατή

Ο Παναθηναϊκός έκανε κακή εμφάνιση στο Μιλάνο και ηττήθηκε από την Αρμάνι σε ματς που έχει να πάρει πολλά... μαθήματα και να τα χρησιμοποιήσει σωστά για τη συνέχεια. Πάντως οι πράσινοι μέσω ανάρτησης τόνισαν μεταξύ άλλων πως «μαθαίνουμε μαζί και μένουμε δυνατοι», θέλοντας έτσι να στείλουν το μήνυμα για τη συνέχεια.

«Μαθαίνουμε μαζί και μένουμε δυνατοί. Οι μάχες της EuroLeague επιστρέφουν στο σπίτι μας και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα σαν ένα!», έγραψαν. Πλέον έρχεται διαβολοβδομάδα και ματς κόντρα σε Εφές και Φενέρ.

Δείτε την ανάρτηση

We learn together and we stay strong!



EuroLeague’s fights are getting back to our home and we’ll continue next week as one! 🙏☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/fYmA5k5EyG