Η «πράσινη» παρακάμερα του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ζάλγκιρις στο κατάμεστο και γεμάτο παλμό ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεγάλη ανατροπή και με ολοκληρωτικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο υπέταξε τη Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ με σκορ 89-76, βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ του στη Euroleague σε 14-9.

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» απόλαυσε τους παίκτες της ομάδας του οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε μια κινηματογραφική, ιστορικών διαστάσεων ανατροπή. Στην παρακάμερα όμως της ΚΑΕ Παναθηναϊκός οι φίλαθλοι περνούν αυτοί σε ρόλο πρωταγωνιστή δημιουργώντας ένα εξαιρετικά όμορφο σκηνικό.

🎥 Behind The Scenes ☘️



