Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε... viral με τον πανηγυρισμό του στο Παρτίζαν - Παρί και ο παίκτης του, Κάρλικ Τζόουνς δεν άφησε ασχολίαστη την επική στιγμή.

Η Παρτίζαν πανηγύρισε μια σπουδαία εντός έδρας νίκη το βράδυ της Τετάρτης (22/01) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague, λυγίζοντας την Παρί με σκορ 92-86.

Η διαφορά στο τέλος άνοιξε, με τους Σέρβους να μοιράζουν μερικές εντυπωσιακές φάσεις και η «Beogradska Arena» να γίνεται... κατηφορική ακόμα μια φορά από το παραλήρημα των φίλων της ομάδας.

Στο όλο πανηγυρικό κλίμα συμμετείχε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος σε μια εικόνα που πιθανόν δεν έχουμε ξαναδεί, πανηγύριζε με έκσταση τη διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του, γεγονός που τον έκανε viral και το οποίο δεν έμεινε ασχολίαστο από τον παίκτη του, τον Κάρλικ Τζόουνς.

«Το είδα στα αποδυτήρια. Ήταν τρελό. Δεν τον έχω ξαναδεί τόσο ενθουσιασμένο. Είναι μεγάλη υπόθεση και είναι καταπληκτικό να τον βλέπεις έτσι. Δεν βλέπεις αυτή την πλευρά του πολύ συχνά. Ήταν καταπληκτικό», ήταν χαρακτηριστικά τα λεγόμενα του Αμερικανού γκαρντ.

- How intense is the EuroLeague?



+ pic.twitter.com/0E6yaJY9a0