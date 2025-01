Όσμαν: «Πάντα αναρωτιόμουν πως θα ήταν να παίζω μπροστά στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού» (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του στην επίσημη εφαρμογή του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ΟΑΚΑ ενώ μεταξύ άλλων μίλησε για τις ομοιότητες ανάμεσα στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη.

Ο Τσέντι Όσμαν παραχώρησε συνέντευξη η οποία δημοσιεύθηκε στο επίσημο application του Παναθηναϊκού AKTOR, CLUB 1908, στην οποία μιλάει μεταξύ άλλων για την επιστροφή του στην Ευρώπη, για την περίοδο όπου ήταν αντίπαλος του «τριφυλλιού» αλλά και για την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο ΟΑΚΑ.

- Έφυγες από την Ευρώπη ως νεαρός αθλητής και επέστρεψες ως έμπειρος επαγγελματίας. Πόσο άλλαξες αυτά τα χρόνια στο ΝΒΑ;

«Πιστεύω πως άλλαξα πολύ. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι για επτά χρόνια στο ΝΒΑ. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις. Σπουδαίες εμπειρίες για επτά χρόνια. Το να είμαι στους τελικούς του ΝΒΑ είναι προφανώς ό,τι καλύτερο μού συνέβη όσο ήμουν στο ΝΒΑ. Τώρα προφανώς είμαι πίσω στην Ευρώπη. Μου είχε λείψει πολύ να παίζω στην EuroLeague. Οπότε, τώρα νιώθω ακόμη πιο άνετα. Αισθάνομαι υπέροχα. Είμαι έτοιμος για δουλειά».

- Είσαι στην Αθήνα τους τελευταίους έξι μήνες. Έχεις ζήσει αρκετό καιρό. Έχεις εγκλιματιστεί πλήρως;

«Ναι, λατρεύω που είμαι εδώ. Λατρεύω την πόλη, το φαγητό, τους ανθρώπους. Αγαπώ την Αθήνα. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, γι αυτό είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όλα είναι τέλεια προς το παρόν».

- Τα αγαπημένα σου μέρη για επισκέψεις, για βόλτα ή για ένα γεύμα;

«Έχω ξανάρθει εδώ. Έχω πάει στην Ακρόπολη. Είναι ένα μέρος που με ενθουσιάζει. Προφανώς, το να πηγαίνω στο κέντρο της πόλης, σε πολλά διαφορετικά μέρη... Είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, η οποία κιόλας είναι κοντά στο σπίτι μου. Οπότε όλα καλά».

- Όλοι λένε πόσο μοιάζει η ζωή στην Αθήνα με αυτή στην Κωνσταντινούπολη. Το βλέπεις κι εσύ έτσι;

«Ναι, νομίζω πως είναι παρόμοιες. Οι άνθρωποι είναι παρόμοιοι, το φαγητό, όλα. Η κουλτούρα μας είναι αρκετά κοντά. Για αυτό κιόλας, νιώθω υπέροχα».

- Πόσο θεωρείς πως άλλαξε η EuroLeague από την τελευταία φορά που ήσουν εδώ;

«Νομίζω ότι άλλαξε πολύ. Μπορώ να δω ότι το παιχνίδι παίζεται πιο γρήγορα, πολλά παιχνίδια με υψηλά σκορ. Ήταν πολύ δύσκολο να δεις αγώνες με 100 πόντους. Τώρα βλέπεις όμως ότι το παιχνίδι εξελίχθηκε κάπως και το ταλέντο είναι μεγαλύτερο τώρα. Πολλοί παίκτες του ΝΒΑ επιστρέφουν ή έρχονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι όμορφο να βλέπεις κάτι τέτοιο».

- Αισθάνεσαι πως είσαι στην καλύτερη κατάσταση φέτος, σε προσωπικό επίπεδο;

«Ναι, νιώθω άνετα. Προφανώς κάθε μέρα υπάρχει ένα μικρό κενό, όπου μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Προσπαθώ να δουλέψω σκληρά και να γίνω καλύτερος κάθε μέρα. Αλλά ναι, θεωρώ πως κάθε μέρα προσπαθώ να γίνω καλύτερος και ελπίζω πως θα είμαι στα καλύτερά μου».

- Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είδαμε την ομάδα να παρουσιάζει τρομερή ενέργεια και ένταση στο γήπεδο, παρά τις πολλές απουσίες. Πώς βρήκατε αυτή την ενέργεια μετά από τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και επιστρέψαμε με τόση περισσότερη ενέργεια από πριν;

«Δώσαμε πολλή ενέργεια ειδικά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μετά από δύο αγώνες στην Ισπανία. Για αυτό θεωρώ πως είναι σημαντικό να προστατεύουμε το σώμα μας, να κάνουμε τη θεραπεία μας, τα βάρη μας και να είμαστε έτοιμοι. Ναι, κερδίσαμε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, απολαύσαμε εκείνη την βραδιά, αλλά η επόμενη είναι μια νέα σελίδα, μια νέα μέρα για να ετοιμαστούμε γιατί έχουμε έναν νέο αγώνα απέναντι στη Ζάλγκιρις».

- Έχεις ήδη μιλήσει σε συνέντευξη που έδωσες μετά από το παιχνίδι για την ατμόσφαιρα που βίωσες στο ΟΑΚΑ. Πώς ένιωσες με αυτό, να είσαι στον αγωνιστικό χώρο;

«Ήταν φανταστικά! Πάντα αναρωτιόμουν... Φυσικά έχω παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά πάντα αναρωτιόμουν πώς θα ήταν να παίζεις ως μέλος της ομάδας μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους. Είναι μια μοναδική εμπειρία, κάτι φανταστικό».

.@cediosman rates his experience of a packed OAKA, talks about his everyday life in Athens and recalls his years in NBA.💚



Download CLUB 1908 and watch the exclusive interview 📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/DJUFeEPda4