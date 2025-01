Αταμάν: «Παίζουμε μπάσκετ, αν παίζεται ράγκμπι ή Αμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει κανείς»

Καυστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, ξεκινώντας άσχημα τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει στη flash interview πως το ματς ήταν σαν Αμερικάνικο ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Παίζουμε μπάσκετ. Δεν είναι παιχνίδι αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Έδωσαν 8 ή 9 επιθετικά φάουλ στο δεύτερο μέρος, πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ, είμαστε πολύ καλή ομάδα μπάσκετ, αλλά αν παίζεις ράγκμπι ή αμερικάνικο ποδόσφαιρο στη EuroLeague με αυτούς τους διαιτητές εκτός έδρας στην EuroLeague θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις οποιοδήποτε παιχνίδι. Ευχαριστώ».

