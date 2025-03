Λεσόρ: «Ευτυχώς που οι συμπαίκτες μου δεν με χρειάστηκαν γιατί θα πηδούσα μέσα!»

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στις οποίες ο Γάλλος «άσος» εμφανίστηκε... ανυπόμονος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ επί της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 85-70 και βελτίωσε το ρεκόρ του στη Euroleague σε 18-10.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ματίας Λεσόρ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA στις οποίες στάθηκε στα συναισθήματα του κατά την επιστροφή του μπροστά στους φίλους του «τριφυλλιού», έστω και σαν θεατής, όπως επίσης και στην μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

«Είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ, είχα άγχος πριν έρθω για το πως θα είναι η επιστροφή μου και πως θα αντιδρούσα σε αυτά που έγιναν. Δεν έπαιξα και ευτυχώς οι συμπαίκτες μου δεν με χρειάστηκαν απόψε.

Μπορώ να περπατήσω πλέον οπότε όλα πάνε καλά. Η πρώτη μέρα ήταν πολύ δύσκολη, πέρασαν άσχημες σκέψεις και ήμουν στεναχωρημένος. Η αποκατάσταση μου πηγαίνει πολύ θετικά και σύντομα θα επιστρέψω στο παρκέ».

Για την επέκταση του συμβολαίου του:

«Νιώθω πανέμορφα για αυτό. Είχα άγχος για το συμβόλαιο μου γιατί πρώτη φορά τραυματίστηκα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να με έχασε για μερικούς μήνες αλλά με κέρδισε για τρία ακόμη χρόνια, οπότε είναι μία συνθήκη που όλοι κερδίζουν τελικά. Ευχαριστώ τον κ. Γιαννακόπουλο για την όμορφη πρωτοβουλία ακριβώς μετά από την άτυχη στιγμή μου».

Για το πως έζησε το ματς:

«Η ομάδα έχει χαρακτήρα και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για τους συμπάικτες μου γιατί έχουν. αναπληρώσει το κενό μου επάξια. Καλύτερα που οι συμπαίκτες μου δεν με χρειάστηκαν απόψε γιατί θα ήμουν έτοιμος να… πηδήξω μέσα στο παρκέ! Πλάκα κάνω».

Για το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του:

«Δεν θέλω να πω ακόμη πότε θα επιστρέψω. Δεν θέλω να βάλω πίεση σε μένα αλλά και τους γιατρούς και γυμναστές. Όταν νιώσω καλά θα επιστρέψω, είναι μία διαδικασία μέρα με τη μέρα για το πότε θα επιστρέψω αλλά αυτή την στιγμή νιώθω πολύ καλά που περπατάω. Δύο μήνες απλά καθόμουν οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Το να γυρίσω δύο εβδομάδες πριν ή δύο εβδομάδες μετά δεν έχει σημασία γιατί θα είμαι τρία χρόνια ακόμα στον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να είμαι έτοιμος για το Άμπου Ντάμπι, για το Final-Four αλλά δεν θέλω να βιαστώ για κάτι. Μακάρι να είμαι και πιο πριν έτοιμος».

Good time to be a @Paobcgr fan with the spirit this team has 🤝 pic.twitter.com/U6Xwo5vlxy