Ο Ναν εξήγησε πώς «έσπασε» τους αστραγάλους του Ρίτσι: «Έπεσε, σηκώθηκα για τρεις και το έβαλα» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε τη στιγμή που «έσπασε» τους αστραγάλους του Τζιαμπάλο Ρίτσι στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκό με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ.

Ο Κέντρικ Ναν παρουσιάστηκε «αφηνιασμένος» στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και έδειξε τις προθέσεις του από το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους Ιταλούς, όταν και έγραψε 21 πόντους με 7/8 τρίποντα.

Ο Αμερικανός πρώην NBAer έκανε ρεκόρ καριέρας απέναντι στην Αρμάνι, σημειώνοντας 39 πόντους με 4/7 δίποντα, 8/16 τρίποντα και 7/7 βολές.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, «έσπασε» τους αστραγάλους του Ρίτσι και σχολίασε στη EuroLeague τη δική του Magic Moment: «Γεια σας. Είμαι ο Κέντρικ Ναν και αυτή είμαι η magic moment μου. Ο Τζέριαν με βρήκε στον χώρο. Απλά πήρα την μπάλα, διάβασα την άμυνα. Απλά έκανα μπροστά του (σ.σ. στον αμυνόμενο Ρίτσι) μια ντρίμπλα από δεξιά προς τα αριστερά, κάτω από τα πόδια. Σκέφτηκα να κάνω το drive, έκανα κάπως πίσω, εκείνος έπεσε και μετά σηκώθηκα για τρεις και το έβαλα. Αυτή ήταν η magic moment μου».

