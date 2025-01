Στο Top 10 της Euroleague για την 20η αγωνιστική βρίσκονται αρκετές φάσεις από τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Η 20η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/1), με την κορυφή της βαθμολογίας να ανήκει στον Ολυμπιακό και η δεύτερη θέση στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αμφότερα τα ματς των δύο «αιωνίων» πρόσφεραν αρκετές εντυπωσιακές φάσεις, με τη συνεργασία του Γιούρτσεβεν με τον Γκραντ, το κάρφωμα του Φαλ αλλά και εκείνο του Χουάντσο να βρίσκονται όλα στο top 10.

Την κορυφή ωστόσο κατέλαβε ο Γιώργος Παπαγιάννης της Μονακό, ο οποίος αφού πρώτα έκανε την τάπα, έφυγε στον αιφνιδιασμό με τον Μάικ Τζέιμς και τελείωσε με εμφατικό κάρφωμα.

These are TOP🔝



The Top 10 plays from Round 20 action🌡️#EveryGameMatters I @TurkishAirlines pic.twitter.com/CQto0fCJiw