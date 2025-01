Λαρεντζάκης στο Gazzetta: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού καταλαβαίνει, θυμάται, αγαπάει »

Αφού πρώτα αποθέωσε για ακόμα μία φορά τον Σάσα Βεζένκοβ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έστειλε το μήνυμα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν και των παιχνιδιών στην Ισπανία που ακολουθούν.

Ήταν 29 Νοεμβρίου του 2023, όταν οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τον Σάσα Βεζένκοβ τότε να είναι καθοριστικός. Ένα μπλοκ του στον Στεφ Κάρι έδωσε αφορμή στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για ένα άκρως χιουμοριστικό ποστ.

«You can block Curry but not Lary» είχε γράψει τότε ο Λαρεντζάκης σε ποστάρισμά του, με αρκετή δόση χιούμορ. Από αυτό έως το χθεσινό του στόρι, πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ο Βεζένκοβ πλέον φοράει τα «ερυθρόλευκα» ξανά και μπορεί αν χρειαστεί να σκοράρει 45 πόντους, την ημέρα που λείπουν οι Φουρνιέ και Παπανικολάου.

Μαζί με τον Λαρεντζάκη δηλαδή... 48, όπως έγραψε ο 31χρονος, σε άλλο ένα χιουμοριστικό ποστ μεταξύ των δύο. «Είναι το ταλέντο του τόσο τεράστιο. Πραγματικά δεν έχεις να πεις κάτι για αυτά που κάνει. Μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν, για αυτό που πέτυχε στη συγκεκριμένη βραδιά. Δεν είχαμε δύο κομβικούς παίκτες και η ομάδα κέρδισε με τέτοια μεγάλη διαφορά, κάτι που σημαίνει πως έχουμε μεγάλο βάθος και μέλλον» αναφέρει ο Λαρεντζάκης στο Gazzetta, λίγη ώρα μετά τα... όργια του Βεζένκοβ στο παρκέ.

Πέραν όμως από τους 45 πόντους τους οποίους και σκόραρε ο Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός κρατάει και άλλα σπουδαία νούμερα από το παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν. Οι 36 ασίστ για παράδειγμα, είναι ένας αριθμός στον οποίο στέκεται αρκετά ο κόουτς Μπαρτζώκας. Ή ακόμα και το απόλυτο μηδέν του Κάρσεν Έντουαρντς στην παραγωγή των πόντων.

Ακόμα και έτσι, ο Λαρεντζάκης σημειώνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν πιάσει ακόμα το ταβάνι τους και έχουν ακόμα περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Κάτι που άλλωστε απορρέει από τη σκληρή δουλειά την οποία και καταθέτουν στο παρκέ καθημερινά, πίσω από τα φώτα και τις κάμερες. «Εντάξει, κάθε μέρα δουλεύουμε σκληρά. Καθημερινά, βάζουμε τους στόχους μας, βάζουμε τον πλάνο μας για όταν έρθει η ώρα και τα παιχνίδια. Αυτά που πραγματικά μετράνε. Είναι πολύ θετικό που παρουσιαστήκαμε έτοιμοι σε ένα τόσο κομβικό ματς και δεν ξεφύγαμε για 40 λεπτά από το πλάνο».

Η σχέση του Λαρεντζάκη με τον κόσμο

Ακόμα και σε μία τέτοια ονειρική βραδιά για τον Βεζένκοβ, ο Λαρεντζάκης είχε τη δική του στιγμή αποθέωσης. Ο κόσμος του Ολυμπιακού άλλωστε από την πρώτη κιόλας μέρα της φετινής σεζόν, έχει δείξει ότι αντιλαμβάνεται την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια και παρότι έχει χάσει τον χρόνο του στο rotation, τον στηρίζει με κάθε τρόπο.

Στον αγώνα με την Μπάγερν χειροκροτήθηκε... θερμά τη στιγμή που πάτησε παρκέ. Και προς το τέλος άκουσε ξανά το όνομά του από την εξέδρα. «Ο κόσμος όπως έχω πει και στο παρελθόν, καταλαβαίνει, θυμάται, αγαπάει όπως και εγώ και είναι μεγάλη βοήθεια και στήριξη για μένα. Πραγματικά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη που μου δείχνουν αλλά και γενικότερα για τη στήριξή τους στην ομάδα».

Την ώρα που, όμως, τα φώτα έπεφταν στο ΣΕΦ, το μυαλό ξεκίνησε να ταξιδεύει και αυτό το ονειρικό βράδυ απέναντι στην Μπάγερν πρέπει να ξεχαστεί. Έτσι είναι η EuroLeague άλλωστε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή την Καρδίτσα και σε διάστημα έξι ημερών θα παίξει στις έδρες της Μπασκόνια, της Ρεάλ και του Παναθηναϊκού για την Stoiximan GBL.

Η διπλή αγωνιστική στην Ισπανία σε περίπτωση δύο νικών θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα, πως τίποτα δεν μπορεί να τον κουνήσει από τις πρώτες θέσεις της κανονικής περιόδου. Ο Λαρεντζάκης έκλεισε θέτοντας ξεκάθαρα τον στόχο, εντελώς κυνικά και αυθόρμητα. «Πάμε στην Ισπανία για δύο νίκες»!