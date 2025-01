Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε εύκολα τελικά της φιλοξενούμενης Παρί και «πάτησε» με αποφασιστικό τρόπο στην πρώτη 6άδα της Euroleague.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχθηκε την Παρί στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με σκορ 85-69 και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 12-8, φτάνοντας παράλληλα στις 4 συνεχόμενες νίκες τους στη διοργάνωση και στις επτά συνολικά.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ζοέλ Μπολομπόι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, ενώ για τους φιλοξενούμενους, που υποχώρησαν στο 11-8 ξεχώρισε ο Τι Τζέι Σορτς που πέτυχε 17 πόντους αντίστοιχα.

Bolomboy shoots it just in time for another buzzer beater 🚨



