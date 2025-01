Ο Ματίας Λεσόρ θέλει να γυρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και προπονείται με προστατευτική μπότα και σε καρέκλα.

Πριν από το τζάμπολ του ματς του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους, ο Ματίας Λεσόρ παρά τον σοβαρό τραυματισμό του όπου μπορεί να τον κρατήσει μέχρι και 4 μήνες εκτός δράσης, βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και έκανε την προπόνηση του. Έκανε κάποιες ντρίμπλες και πάσες ακόμα και με το πόδι στον γύψο.

Ο Γάλλος συνεχίζει να μάχεται για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς στη δράση και η πράσινη ΚΑΕ και η Euroleague δημοσίευσε άλλο ένα video με την προπόνηση του Λεσόρ.

«Μου αρέσει το μπάσκετ και μου έχει λείψει να είμαι στο γήπεδο. Moυ λείπουν οι προπονήσεις. Το έκανα, ας πούμε χωρίς την άδεια της ομάδας την πρώτη φορά και κάποιος με έβγαλε βίντεο και έτσι όλοι είδαν ότι ήρθα στο γήπεδο. Τώρα το κάνω με πιο επίσημο τρόπο ας πούμε. Είναι καλό να είμαι εδώ. Θέλω να επιστρέψω ακόμα και αν χρειαστεί αρκετός χρόνος. Να είμαι απλά ο φίλος τους».

