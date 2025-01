Υψίστης σημασίας είναι το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου για τον Σέρχιο Γιουλ ο οποίος έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της EuroLeague.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Σέρχιο Γιουλ να αποτελεί το πρόσωπο της αναμέτρησης.

Και αυτό γιατί ο εμβληματικός αρχηγός των Μαδριλένων έγινε με αυτό το ματς απέναντι στους Βαυαρούς, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της EuroLeague, φτάνοντας τις 426.

Με αυτόν τον τρόπο, ο 37χρονος Ισπανός γκαρντ ξεπέρασε τον Κάιλ Χάινς των 425 που αποσύρθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ ο μοναδικός εν ενεργεία που είναι κοντά του και τον... κυνηγά, είναι ο Κώστας Σλούκας που μετρά 406 συμμετοχές.

