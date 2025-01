Πριν το τζάμπολ του Ζάλγκιρις Κάουνας - Ολυμπιακός, ο Κίναν Έβανς τιμήθηκε από τους Λιθουανούς για την προσφορά του στην ομάδα την περασμένη διετία.

Ζάλγκιρις και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Κίναν Έβανς να είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης πριν το τζάμπολ.

Ο νυν γκαρντ των Πειραιωτών που βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι σε κατάσταση αποθεραπείας μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, τιμήθηκε από τους ανθρώπους των γηπεδούχων και συγκεκριμένα από την εμβληματική μορφή της ομάδας, Παούλιους Γιανκούνας για την διετή προσφορά του πριν μετακομίσει στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ο Αμερικανός είχε και έναν θερμό εναγκαλισμό με τον άλλοτε προπονητή του, Αντρέα Τρινκιέρι υπό τις οδηγίες του οποίου κατάγραψε την επιτυχημένη θητεία του σην Ζάλγκιρις.

Welcome back to Kaunas, @K3vans12 ! 👏🏼 pic.twitter.com/Yz1xsV2GB4

A special thank you at @ZalgirioArena for @K3vans12, who spent 2 years in Kaunas. 🙌🏼 pic.twitter.com/LCwfT8SoBO