Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε το δικό του μήνυμα για την υποψηφιότητά του στους 25 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague, ελπίζοντας πως θα έχει την ψήφο του κόσμου.

Η μεγάλη ψηφοφορία για την ανάδειξη των 25 κορυφαίων παικτών στην σύγχρονη ιστορία της EuroLeague, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκεται και ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έστειλε το δικό του μήνυμα για την παρουσία του στους 100 παίκτες που είναι υποψήφιοι για το All-25 EuroLeague Team, εκφράζοντας μεταξύ άλλων την τιμή που νιώθει για την υποψηφιότητά του και ελπίζοντας να είναι στις επιλογές του κοινού.

«Γεια σας παιδιά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στη λίστα των υποψηφίων για την All-25 EuroLeague Team. Είναι μια μεγάλη τιμή για εμένα και ελπίζω να έχω την ψήφο σας για να καταφέρω να μπω σε αυτό το εκπληκτικό γκρουπ των εκπληκτικών παικτών», ήταν τα λόγια του 34χρονου φόργουορντ.

