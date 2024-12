Μάνατζερ Λόνι Γουόκερ: «Συγκεντρωμένος στην σεζόν με τη Ζάλγκιρις, εξετάζουμε τις επιλογές μας»

Η Ζάλγκιρις έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (2/1, 20:00) και ο εκπρόσωπος του Λόνι Γουόκερ αναφέρθηκε στη φημολογία που θέλει πέντε ομάδες από το ΝΒΑ να ενδιαφέρονται για τον πελάτη του.

Ο Λόνι Γουόκερ έχει NBA-out στο συμβόλαιό του με τη Ζάλγκιρις και πέντε ομάδες από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη φέρονται να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του παίκτη, Τζορτζ Λάνγκμπεργκ, τόνισε πως ο πελάτης του είναι αφοσιωμένος στη Ζάλγκιρις αλλά υπογράμμισε πως εξετάζει και τις επιλογές του.

«Η δήλωση δεν είναι ενδεικτική της προοπτικής του Λόνι ή της δικής μου προοπτικής για την πιθανή επιστροφή του στο ΝΒΑ. Ο Λόνι είναι συγκεντρωμένος στη σεζόν του με τη Ζάλγκιρις. Θα συνεχίσω να αξιολογώ όλες τις επιλογές, αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι υποδέχεται την Πέμπτη 2/1 στις 20:00 τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague και ο 26χρονος πρώην NBAer έχει 14.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 11.4 στην αξιολόγηση σε 22:39 κατά μέσο όρο στην διοργάνωση.

The quote below is not indicative of Lonnie’s or my outlook for him to potentially return to the NBA. Lonnie is focused on his season with Žalgiris.

I will continue to assess all options but nothing has been determined at this time. https://t.co/lyzjoCKqYA