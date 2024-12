Ο Λόνι Γουόκερ φέρεται να έχει «κεντρίσει» ήδη το ενδιαφέρον του ΝΒΑ καθώς πέντε ομάδες παρακολουθούν έντονα την περίπτωση.

Δεν είναι μία, δεν είναι δύο αλλά... πέντε οι ομάδες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού που έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Λόνι Γουόκερ!

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τη φανέλα της Ζάλγκιρις και παρά το μικρό διάστημα που βρίσκεται στην Ευρώπη, έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά για λογαριασμό της λιθουανικής ομάδας και να αποτελεί σημείο αναφοράς στη φετινή Euroleague.

Όμως όπως είναι γνωστό υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του να επιστρέψει στο NBA εάν και εφόσον έρθει πρόταση έως και τις 18 Φεβρουαρίου. Κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει εάν και εφόσον πάρουν «σάρκα και οστά» τα σενάρια από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο έγκυρος Μαρκ Στάιν, ανέφερε ότι ο Λόνι Γουόκερ βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο πέντε ομάδων του NBA προκειμένου να τον εντάξουν άμεσα στο ρόστερ τους. Πιο συγκεκριμένα οι Μπόστον Σέλτικς, οι Ντένβερ Νάγκετς, οι Μαϊάμι Χιτ, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Φιλαντέλφεια Σίξερς είναι οι ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Μένει να δούμε εάν θα προχωρήσουν και σε πρόταση προς τον Αμερικανό γκαρντ έως το deadline του όρου που υπάρχει στο συμβόλαιό του.

Lonnie Walker IV is drawing NBA interest and can be bought out of his Žalgiris contract in the EuroLeague by any NBA team until Feb. 18.



Potential suitors said to include Sixers, Wolves, Heat, Nuggets and Celtics. Walker went to camp with Boston.



