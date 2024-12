Αν και κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια για το μέλλον του Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, η Μακάμπι θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα η Μακάμπι «αγόρασε» από τον Άρη τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους έναντι 200.000 ευρώ ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ δεν απέκτησε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Συγκεκριμένα έχει πάρει μέρος σε 11 ματς της Euroleague με 11:25 λεπτά συμμετοχής και έχοντας κατά μέσο όρο 4.4 πόντους με 41% στα δίποντα και 36% στα τρίποντα.

Εδώ και μερικές ώρες έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία για απομάκρυνση του παίκτη από την ομάδα ωστόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να διαψεύσει αυτά τα σενάρια.

«Αναφορικά με τις φήμες για τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους. Ο Ντέιβιντ είναι παίκτης της Μακάμπι τον οποίο και εκτιμούμε πολύ. Οι καλοί παίκτες προσελκύουν το ενδιαφέρον της αγοράς όλη την ώρα. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα όσα δημιουργούν οι ομάδες και οι ατζέντηδες για δικό τους ενδιαφέρον» ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση.

Regarding the rumors about David Dejulius:



David is a player of maccabi Playtika Tel Aviv and we value him greatly.



Good players draw interest in the market all the time. We can’t control all publications by teams & agents trying to create situations for their own interests.