Σε ένα ανταγωνιστικό ντέρμπι απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Αναντολού Εφές επικράτησε με 90-88 στην Ρίγα και πλησίασε ακόμα περισσότερο την πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Αναντολού Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Ρίγα (σ.σ. αλλαγή έδρας για τους Τούρκους ένεκα της τεταμένης κατάστασης με τον πόλεμο στο Ισραήλ) και παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί ήταν αδιάφοροι βαθμολογικά, το ματς ήταν ντέρμπι μέχρι το τέλος.

Η τουρκική ομάδα ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, επικρατώντας με 90-88 στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague και πλησίασε ακόμα περισσότερο την πρώτη εξάδα, άρα και τις θέσεις που οδηγούν απευθείας στα playoffs. Στο 18-14 ανέβηκε η Αναντολού Εφές, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να μένει στο 10-22, μόνο πάνω από την Βίρτους Μπολόνια (7-24) και την Άλμπα Βερολίνου (5-26).

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ισορροπημένο με την Αναντολού Εφές να προσπαθεί να χτίσει ένα προβάδισμα, έχοντας για αιχμή του δόρατος στην επίθεση τον Πουαριέ που έκανε αισθητή την παρουσία του στη ρακέτα με το «καλησπέρα». Ωστόσο, με μπροστάρη τον Γιοκουμπάιτις, η Μακάμπι Τελ Αβίβ όχι μόνο έμενε κοντά στο σκορ αλλά πέρασε και μπροστά (16-17 στο 7'). Με ένα σερί 10-0 με κύριο πρωταγωνιστή τον Μπράιαντ, η Εφές ανέκτησε το προβάδισμα (26-17). Η διαφορά συμμαζεύτηκε κάπως από τους Ισραηλινούς και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε στο 26-22.

At this point, @viinze_17P catching alley-oops is just part of @AnadoluEfesSK ' game plan! 📅 @dthomp15 knows the drill—toss it up and let the big man do the rest! 🚀🏀 pic.twitter.com/UIN54KgX7R