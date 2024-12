Μονέκε: «Δεν πάω πουθενά, σταματήστε να παίζετε με το ονομά μου»! (vid)

Ο Τσίμα Μονέκε κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογία που τον θέλει να αποχωρεί από την Μπασκόνια.

Το συμβόλαιο του Τσίμα Μονέκε με την Μπασκόνια ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025 και ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ αναφέρθηκε στη φημολογία που τον θέλει να αποχωρεί πρόωρα από τη Βιτόρια.

Οι Βάσκοι γύρισαν από το -19 πανηγυρίζοντας μεγάλη νίκη κόντρα στην Παρί για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague και ο Μονέκε μίλησε στο Movistar Plus+ όσον αφορά την παρουσία του στην Μπασκόνια, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Προς όλους όσοι θέλουν να φύγω από εδώ. Δεν πάω πουθενά! Σταματήστε να παίζετε με το όνομά μου»!

Φέτος μετράει 15.2 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 0.4 μπλοκ σε 18 αγώνες στη EuroLeague υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο. Εξάλλου, οι Βάσκοι συνεχίζουν από τη 14η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-10.

"Para todo el mundo que me quiera fuera de aquí: NO ME VOY a ninguna parte. Dejad de jugar con mi nombre"



