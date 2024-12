Ο Τζέιλεν Χόαρντ ήταν εξαιρετικός στην άνετη νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ επί της Ζάλγκιρις Κάουνας με 95-78 και κέρδισε το βραβείο MVP της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο δεύτερος γύρος της EuroLeague ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα με την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής και την Μακάμπι Τελ Αβίβ να κάνει μεταξύ άλλων θετικό ξεκίνημα επικρατώντας με 95-78 της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Τζέιλεν Χόαρντ ήταν κορυφαίος της αναμέτρησης με 23 πόντους, 6/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 κερδισμένα φάουλ και κανένα λάθος. Έτσι, συμπλήρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, τους περισσότερους από κάθε άλλον, για να αναδειχθεί MVP της 18ης «στροφής» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά και από αυτή την εμφάνιση, ο Αμερικανός ύψους 2.04μ. 25χρονος φόργουορντ μετρά κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 61.6% στο δίποντο, 30.8% στο τρίποντο, 79.2% στις βολές, 5.5 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα, 0.8 λάθη, 3.1 κερδισμένα φάουλ και συνολικά 18.6 βαθμούς αξιολόγησης σε 31:24' παρουσίας του στο παρκέ σε 18 παιχνίδια (τα 16 ως βασικός).

