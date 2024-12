Euroleague: Με καρφωματάρες και μαγικές πάσες το TOP 10 (vid)

Το TOP 10 της Euroleague είναι για άλλη μια φορά απόλαυση.

Μπορεί να μην έχει play από τις ελληνικές ομάδες το TOP 10 της Euroleague, αλλά το θέαμα δεν λείπει. Στην τρίτη θέση ο Τζόουνς της Παρτίζαν και το φοβερό alley oop του. Μια θέση πιο πάνω συναντάμε τον οδοστρωτήρα Πουαρία και την πτήση του. Στην κορυφή υπάρχει η απίθανη ασίστ πίσω από την πλάτη του Φόρεστ για το κάρφωμα του Χολ.

Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής

Ready for some highlight-reel action?📹



Check out the 10 best plays of Round 18🚀



Top Plays of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/ZdlvQrU8WT