Δημήτρης Διαμαντίδης και Βασίλης Σπανούλης συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της ψηφοφορίας για τους 25 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague, δύο εβδομάδες πριν την λήξη της.

Έχοντας μπει στην 25η σεζόν στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague, παράλληλα «τρέχει» η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 25 κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης.

Δημήτρης Διαμαντίδης και Βασίλης Σπανούλης συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή μέχρι στιγμής της σχετικής λίστας, δείχνοντας πως εκτός απροόπτου, η πρωτιά θα ανήκει σε έναν από τους δύο, με τον «3D» να προηγείται οριακά του «Kill-Bill».

Την ίδια στιγμή, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Θοδωρής Παπαλουκάς και Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

