Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κινδυνεύει να χάσει τρίτο συνεχόμενο ματς των Μπακς, καθώς ο Έλληνας «άσος» ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του σκοράροντας 32,7 πόντους ανά παιχνίδι, όμως μια ίωση που τον ταλαιπωρεί απειλεί να τον κρατήσει εκτός δράσης για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς (16-12) αντιμετωπίζουν αύριο τα ξημερώματα (27/12, 03:00) τους Νετς (11-18), με τα «ελάφια», μέσω ανάρτησης τους στα Social Media να ανακοινώνουν πως ο «Greek Freak» ξεπέρασε το θέμα που είχε στη μέση και τον άφησε μακριά από την ομάδα στους τελευταίους δύο αγώνες.

Injury Update: Giannis Antetokounmpo is now questionable with a Non-Covid Illness. Liam Robbins is available.