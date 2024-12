Aντετοκούνμπο: Το... πέρασμα του Γιάννη πάνω από τον Χάρνταγουεϊ, 2ο καλύτερο κάρφωμα της 25ετίας (vid)

Η καρφωματάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στον Χάρνταγουεϊ το 2018 έχει περίοπτη θέση στις 20 κορυφαίες πτήσεις της 25ετίας.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την καρφωματαρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στον Χάρνταγουεϊ, στο ματς των Μπακς με τους Νικς στο Madison Square Garden το 2018; Κανείς! Τότε ο Έλληνας σταρ είχε περάσει πάνω από τον αντίπαλο του.

Έτσι και το ΝΒΑ το τοποθέτησε στην δεύτερη θέση με τα κορυφαία της τελευταίας 25ετίας. Στο Νο.3 συναντάμε τον Γκρίφιν κόντρα στον Πέρκινς, ενώ την πρώτη θέση παίρνει ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν για την πτήση του απέναντι στον Νάιτ. Τον είχε... διαλύσει.

Tην πεντάδα συμπληρώνουν οι Βινς Κάρτερ και Κόμπι Μπράιαντ. Υπέροχα όλα τα καρφώματα!

💥 TOP DUNKS of last 25 YEARS 💥



At No. 2... Giannis soaring at The Garden! https://t.co/vfNcWoCS28 pic.twitter.com/n3xpMHtScK December 24, 2024

💥 TOP DUNKS of last 25 YEARS 💥



At No. 1... "THE LOB, THE JAM!!!"



CP3 🤝 DeAndre Jordan https://t.co/KmxfcEURL4 pic.twitter.com/KS9GvwIDiA — NBA (@NBA) December 24, 2024