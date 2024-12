Σύμφωνα με λιθουανικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν αποδέσμευσης του Κεμ Μπιρτς και να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Κεμ Μπιρτς επέστρεψε στην Ευρώπη την περσινή σεζόν για λογαριασμό της Τζιρόνα και το καλοκαίρι επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Ο 32χρονος Καναδός ψηλός είχε συμφωνήσει για μονοετή συνεργασία με την τουρκική ομάδα η οποία ωστόσο είχε από την πλευρά της οψιόν αποδέσμευσης τον ερχόμενο Ιανουάριο, δίχως αποζημίωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με λιθουανικά δημοσιεύματα και συγκεκριμένα με τα όσα μεταδίδει ο Ντονάτας Ουρμπόνας, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την σχετική οψιόν και να διατηρήσει στο ρόστερ της μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου τον άλλοτε σέντερ μεταξύ άλλων του Ολυμπιακού, των Ορλάντο Μάτζικ και των Τορόντο Ράπτορς.

Φέτος, ο Μπιρτς μετρά 4.1 πόντους, 55.3% στο δίποντο, 81.2% στις βολές και 4.5 ριμπάουντ (τα 2 επιθετικά) σε 14:30' κατά μέσο όρο και συνολικά 16 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 9 ως βασικός στην EuroLeague.

