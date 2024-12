Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ με την άμυνα και ακολούθως το λέι-απ που πέτυχε στον αιφνιδιασμό κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός - Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, οντάς μπροστά στο σκορ με 53-35. Ο Καλαϊτζάκης ήταν από τους πρωταγωνιστές του συνόλου του Εργκίν Αταμάν σε αυτό το πρώτο μέρος, βγάζοντας μεγάλες φάσεις σε άμυνα και επίθεση.

Μάλιστα, στο 9ο λεπτό σταμάτησε τον Χάουαρντ στο τρίποντο και εν συνεχεία ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αιφνιδιασμό με λέι-απ, ξεσηκώνοντας με τις φάσεις του τον κόσμο στο ΟΑΚΑ.

