Κέντρικ Ναν και Μάικ Τζέιμς τα... είπαν, πριν τη συνάντησή τους στο παρκέ για το παιχνίδι της Μονακό με τον Παναθηναϊκό και η EuroLeague αναρωτήθηκε «τι μπορεί να συζητάνε οι δυο τους;».

Βραδιά με μεγάλο παιχνίδι κρύβει η 33η αγωνιστική, αφού ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό (20:00, Live στο Gazzetta), με τις δύο ομάδες να έχουν 20 νίκες και να συγκατοικούν στη βαθμολογία της EuroLeague.

Ωστόσο στο παρκέ θα βρεθούν δύο από τους κορυφαίους σκόρερ, καθώς από τη μια πλευρά υπάρχει ο Μάικ Τζέιμς και από την άλλη ο Κέντρικ Ναν, που κυνηγάει και το βραβείο του πρώτου σκόρερ της σεζόν.

Με την EuroLeague να ανεβάζει στα social media κοινή φωτογραφία των δύο, την ώρα που συζητούν στο Gaston Medecin. «Τι μπορεί να λένε αυτοί οι δύο» έγραψε η EuroLeague ως λεζάντα, συνοδεύοντας τη φωτογραφία της συνομιλίας του Ναν με τον Τζέιμς.

Serious Aura 🥶



What do you think these two are talking about? 👀



Let us know 👇 pic.twitter.com/wjzZO5F6ZF