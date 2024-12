Το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι για μία ακόμη φορά φέτος γεμάτο καθώς ανακοινώθηκε νέο sold out στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Μπασκόνια στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, θέλοντας να κάνει το 2/2 στην τρέχουσα «διαβολοβδομάδα». Όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ, το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι για μία ακόμη φορά γεμάτο, καθώς το αποψινό παιχνίδι της Πέμπτης (19/12, 19:45) ανακοινώθηκε ότι θα είναι sold out, με όλα τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 💥



Tonight our house will be PACKED!



Thank you, everyone! See you on court 💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/JLM4lp0F0B