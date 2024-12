Το Gazzetta με την βοήθεια του Hudlinstat αναλύει τα... όργια του Κέντρικ Ναν κόντρα στην Αρμάνι.

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα εύκολο βράδυ κόντρα στην Αρμάνι και για αυτό φρόντισε ο χαρισματικός παίκτης που ακούει στο όνομα Κέντρικ Ναν.

Ο πρώην NBAer το πήρε προσωπικά και έκανε σμπαράλια την άμυνα της ομάδας του Μεσίνα, δείχνοντας την ποιότητα του στο ΟΑΚΑ σε μια τρομερή παράσταση που έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στο εξωπραγματικό βράδυ του.... εξωγήινου του Παναθηναϊκού και αναλύει τα όσα είδαμε από τον Αμερικανό σκόρερ.

Ο Ναν μας προετοίμασε από την αρχή πως αυτό θα είναι το βράδυ. Έδειξε στον κόσμο το τι θα ακολουθήσει. Ζωγράφιζε στο ΟΑΚΑ. Ο Αμερικανός σκόρερ ξεκίνησε κάτι παραπάνω από... καυτός στο πρώτο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας 7/8 τρίποντα και προκαλώντας παροξυσμό στους φίλους των «πρασίνων» με το φοβερό κρεσέντο που πραγματοποίησε. Eπέτρεψε στο τριφύλλι να προηγηθεί με 38-15.

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω γράφημα, ο Ναν είχε 7/7 τρίποντα από τις 45 μοίρες και έχασε μόλις ένα από την κορυφή. Ήταν ασταμάτητος. Οι 4 από αυτές ήταν catch n' shoot εκτελέσεις. Τρία από τα επτά σουτ ήταν μαρκαρισμένα, ενώ τα τέσσερα εξ αυτών ήταν αμαρκάριστα. Ο Ναν το έβλεπε σαν βαρέλι και ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε. Μια παράσταση που δύσκολα θα ξεχαστεί στη Euroleague. Φαίνεται πως είχε θυμώσει από την απουσια του με την Εφές.

Running out of words to describe this man, just sit back and enjoy 🔥 pic.twitter.com/PWPCCfvQ4M