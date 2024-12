Ασύλληπτο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν ο οποίος ήταν απίστευτα εύστοχος πετυχαίνοντας 7/8 τρίποντα.

Ο Κέντρικ Ναν «διέλυσε» τα κοντέρ στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σκόρερ ξεκίνησε κάτι παραπάνω από... καυτός στο πρώτο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας 7/8 τρίποντα και προκαλώντας παροξυσμό στους φίλους των «πρασίνων» με το φοβερό κρεσέντο που πραγματοποίησε.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός τελείωσε την πρώτη περίοδο με το σκορ στο εκπληκτικό 38-15. Φυσικά, ο Κέντρικ Ναν σημείωσε ρεκόρ στα χρονικά της EuroLeague όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε μία περίοδο.

Built different 😤@nunnbetter_ came out and hit a record SEVEN 3 pointers in the first Quarter 🔥



INSANE 🎯 pic.twitter.com/XO5m5gfzap