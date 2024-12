Βραδιά ρεκόρ στο ΟΑΚΑ για τον Κέντρικ Ναν, που όμως δεν κατάφερε να πιάσει τους 41 και να γίνει απόλυτος ρέκορντμαν στον Παναθηναϊκό.

Το μυθικό πρώτο δεκάλεπτο του Κέντρικ Ναν έδειξε το τι θα ακολουθήσει αργότερα. Ο Αμερικανός πέτυχε 7 τρίποντα και 21 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και έγραψε μία βραδιά γεμάτη ρεκόρ.

Μπορεί να μην έφτασε τελικά τους 41 του Ταϊρίς Ράις, αλλά οι 39 οι οποίοι σημείωσε αποτελούν το δικό του προσωπικό ρεκόρ. Ξεπερνώντας τους 29 από την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα τα επτά τρίποντα που σημείωσε αποτελούν το ρεκόρ σε μία περίοδο.

Built different 😤@nunnbetter_ came out and hit a record SEVEN 3 pointers in the first Quarter 🔥



INSANE 🎯 pic.twitter.com/XO5m5gfzap